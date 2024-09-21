Киев, 21 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. На Украине в ходе операции по перекрытию каналов сбыта оружия, боеприпасов и наркотиков из незаконного оборота изъяли более 270 гранатомётов и автоматов, сообщил 21 августа офис генпрокурора страны.

Kirill Chubotin/Global Look Press

Украинские силовики провели в общей сложности 129 обысков, изъяв у населения различное оружие и боеприпасы.

«Это 12 миномётных и противотанковых мин, 187 гранатомётов и почти 180 выстрелов к ним, более 85 автоматов и пулемётов, 20 единиц самодельного огнестрельного оружия, 124 детонатора, 124 тротиловые шашки, более 170 гранат, 45 пистолетов, почти 38 тыс. патронов, 15 кг пороха и артиллерийские снаряды», — сообщили в офисе.

Конфисковано также большое количество наркотических средств, добавили в украинской генпрокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, глава МВД Игорь Клименко в феврале 2024 года рассказал, что у людей на руках находятся от 3 до 5 млн единиц неучтённого оружия. Он заявил, что у жителей страны много оружия, потому что власти в февраля 2022 года начали активно раздавать его всем желающим.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, разрешающий украинским гражданам и иностранцам применять огнестрельное оружие в ходе «национального сопротивления». МВД Украины в середине марта сообщило, что населению раздали десятки тысяч автоматов.

Оружие на Украину поставляет Запад, и оно в итоге наводняет чёрный рынок. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации на Украине в конце января заявил, что, попадая на Украину, оружие расползается по горячим точкам мира. Запад старается не замечать, что, «помогая» Киеву, он фактически вооружает террористов и экстремистов.

В начале сентября украинский военнопленный Роберт Погорелов рассказал, что на Украине любой человек может приобрести оружие и боеприпасы, если захочет. Когда он служил в полиции, убедился, что число людей, незаконно хранящих оружие, постоянно растёт. Он объяснил, что люди вынуждены заботиться о своей безопасности, не надеясь на правоохранителей.