Москва, 21 сентября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий программы Павел Воля заявили о старте нового, юбилейного 20-го сезона в начале выпуска шоу от 20 сентября.

Кадр из видео Павел Воля и Гарик Харламов

«Сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается. Прощай, старый Comedy Club! И здравствуй, новый, 20-й сезон», — сказали они.

Генеральный продюсер шоу Артур Джанибекян в новом выпуске похвалил за работу авторов и креативных продюсеров. По его словам, за 20 лет их было много, и до сих пор сотрудники находят, чем удивить зрителей.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября холдинг «Газпром-медиа» объявил о закрытии шоу, указав, что последний выпуск зрители увидят на телеканале ТНТ 20 сентября.

Ранее, 3 сентября, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в Telegram-канале намекнула на перезапуск проекта. Она отметила, что Харламов, назначенный в июле креативным продюсером Comedy Club, предложил множество новых идей касательно формата шоу, его резидентов и организационных вопросов.

Впервые на телеканале ТНТ шоу вышло 23 апреля 2005 года. С тех пор были отсняты 19 телевизионных сезонов, насчитывающие свыше 800 оригинальных выпусков. Дважды телепрограмма удостаивалась премии ТЭФИ — в номинации «Юмористическая программа/шоу» и «Развлекательное звездное шоу прайм-тайма».