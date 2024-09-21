Балтийск, Калининградская область, 21 сентября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В сентябре водолазы МЧС проведут обследование затопленной в 1982 году в Карском море атомной подводной лодки К-27. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС России

К ней опустятся сотрудники Центра «Лидер». В течение месяца специалисты будут выполнять работу при низких температурах.

«Уже 32 года судно лежит на 31-метровой глубине залива Степового. Подлодка представляет собой наиболее радиационно опасный объект среди прочих затопленных объектов в российской Арктике», — отметили в МЧС.

В летний период в акватории Ладожского озера Ленинградской области водолазы дообследовали взрывоопасные предметы на затонувшей барже времен Великой Отечественной войны.

В начале тёплого сезона завершился новый этап подводных работ по уничтожению боеприпасов времён ВОВ на затонувшей барже в акватории Балтийского моря. Специалисты подняли на поверхность более 20 тыс. взрывоопасных предметов, их общая масса превысила 47 т. По данным ведомства, за пять лет сотрудниками со дна Балтийского моря было поднято и ликвидировано более 70 тыс. боеприпасов.

Кроме того, водолазы провели обследование военного корабля, затонувшего у берегов Пионерского курорта в Калининградской области в период Второй мировой войны. Части судна находились на небольшой глубине в месте традиционного отдыха граждан. Опасные фрагменты конструкции и верхней палубы подняли на поверхность. В ходе работ взрывоопасных предметов не обнаружили.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, специалисты МЧС России за пять лет обследований затопленных объектов подняли на поверхность почти 126 тыс. взрывоопасных предметов.

Советская атомная подводная лодка К-27 была затоплена в 1982 году в Карском море у северо-восточного побережья архипелага Новая Земля на входе в Степовой. На судне 24 мая 1968 года случилась радиационная авария, пострадал весь экипаж, девять человек погибли.

Как передавало ИА Регнум, в мае МЧС отчитались, что с начала 2024 года подняли и передали для уничтожения более 6,8 тыс. взрывоопасных предметов с немецкой баржи, затопленной в Балтийском море во время Великой Отечественной войны. Судно затонуло на внешнем рейде порта Балтийск в полутора километрах от берега на глубине порядка 20 метров. Такая глубина соответствует высоте пятиэтажного дома.

В октябре 2023 года в Цемесской бухте в Новороссийске обнаружили противодесантную мину. Отмечалось, что мина 1957 года изготовления находилась на глубине десяти метров в полукилометре от берега. Сотрудники оперативных ведомств закрыли доступ в бухту. Подрыв произвели 26 октября.