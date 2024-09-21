Каракас, 21 сентября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро после взрывов в Ливане посоветовал своим сторонникам не принимать технику и электронику в качестве подарка на Рождество.

Jeampier Arguinzones/Global Look Press

«Я, например, дарю книги. Некоторым я дарю сундук из дерева ручной работы, а внутрь кладу венесуэльский кофе, сладости, ром, кокуй (традиционный венесуэльский алкогольный напиток. — Прим. ИА Регнум)», — сказал он на мероприятии, посвящённом кампании по продвижению венесуэльской культуры.

Мадуро посоветовал не принимать в подарок электронику и быть осторожными с мобильными телефонами.

Как передавало ИА Регнум, 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате двух серий взрывов погибли 37 человек, в том числе двое детей, до четырёх тысяч человек получили ранения.

По информации Reuters, некоторые члены ливанского шиитского движения «Хезболла» получили новые пейджеры за несколько часов до того, как устройства начали взрываться.

Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит также на Соединённых Штатах как на главном союзнике Израиля.

20 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Ливане заявил, что Москва расценивает массовые взрывы устройств связи как теракт, организаторы которого стремились спровоцировать разжигание новой масштабной войны на Ближнем Востоке.