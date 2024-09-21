Москва, 21 сентября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Мещанский районный суд Москвы назначил наказание 13 участникам конфликта у офиса маркетплейса Wildberries в центре столицы. Об этом 21 сентября сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Максим Блинов/РИА Новости

Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ― неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

«Суд назначил каждому <…> наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября стало известно, что в районе главного офиса Wildberries в центре Москвы раздались выстрелы. По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли два человека, ещё семь получили ранения. Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых лиц попыталась осуществить рейдерский захват офисов компании.

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы пострадали семь человек и ещё два человека скончались. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по четырём статьям УК РФ ― покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранения огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и самоуправстве.

СК России предъявил обвинения 33 задержанным по этому делу. Сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука задержали на 48 часов. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК РФ. 20 сентября Следственный комитет России отпустил предпринимателя.

Позднее стало известно, что Басманный суд Москвы отправил под арест в общей сложности 30 фигурантов уголовного дела. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 ноября.