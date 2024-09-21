Москва, 21 сентября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило дополнительные 10 тыс. рублей каждому жителю Курской области, который был вынужден покинуть свой дом из-за боевых действий в регионе. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщила пресс-служба кабмина.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Правительство направит дополнительное финансирование на выплату единовременной материальной помощи жителям Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания. Речь идет о выплатах в размере 10 тыс. рублей на человека», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского правительства.

Отмечается, что, с учётом ранее выделенных средств, общий объём выплат единовременной материальной помощи вынужденно покинувшим свои дома жителям Курской области составит более 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, российские власти оказывают помощь жителям пострадавших регионов. 14 августа стало известно, что правительство выделит до 600 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области. Единовременная выплата составит 15 тыс. рублей. С учётом единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей общая сумма выплат составит 25 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин 22 августа поддержал предложение губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувшим приграничную зону.

В конце августа сообщалось, что жители приграничных регионов Курской области получили материальную помощь на сумму свыше 200 млн рублей. Выплаты были произведены 13,5 тыс. человек. Заявление на выплаты подаются на портале «Госуслуги».