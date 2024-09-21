Тверь, 21 сентября, 2024, 11:42 — ИА Регнум. В Тверской области с вокзала и станции Старая Тропа эвакуировали персонал и пассажиров. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Залт Торопец

«21 сентября, в 2:42 в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала», — заявили в компании.

Предварительно, никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

Один из пассажирских поездов сообщением Москва — Псков направили альтернативным маршрутом, его задержка в пути составляла порядка двух часов. Поезд из Санкт-Петербурга в Смоленск отстал от графика примерно на час. У двух поездов из Ржева в Русаново маршрут сократили до станции Западная Двина и обратно.

В свою очередь федеральное дорожное агентство Упрдор «Россия» сообщило о перекрытии участка трассы М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой с 322-го по 420-й км. Ограничение движения ввели с 06:40 мск до особого распоряжения.

Водителям при движении от Москвы и при необходимости разворота предложили использовать петлю на 322-м км М-9 «Балтия», Нелидово. Тем, кто направляется в столицу, подойдёт объезд через Великие Луки в сторону Смоленска. Агентство опубликовало схему перекрытия движения и путей объезда.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 сентября на юго-западе Тверской области силами ПВО были сбиты беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Специалисты экстренных служб прибыли на места инцидентов совместно с представителями администрации территории.

В ночь с 20 на 21 сентября в Брянской области Вооружённые силы России отражали массированную атаку БПЛА. Согласно информации губернатора Александра Богомаза, силам противовоздушной обороны РФ в регионе удалось сбить несколько десятков дронов.

В ночь на 18 сентября в городе Торопце от падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Часть населения Торопца была эвакуирована.