Владивосток, 21 сентября, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Российско-китайские военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024» начались на Тихоокеанском флоте (ТОФ) во Владивостоке. Об этом 21 сентября сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

Виталий Аньков/РИА Новости

Совместный отряд боевых кораблей отправился в море из порта города.

«Перед выходом из базы отряда боевых кораблей двух стран состоялось торжественное построение экипажей, на котором старшими от каждой стороны было объявлено о начале двустороннего учения», — заявили в ТОФ.

Военные мероприятия в акватории Японского моря продлятся неделю. За этот период будет отработано отражение нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборона при стоянке на незащищенном рейде. Экипажам кораблей предстоит выполнить артиллерийские стрельбы и комплекс боевых упражнений, применив противовоздушное и противолодочное вооружение.

Российскую сторону в учениях представляют противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107» и малый ракетный корабль «Смерч». От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая на тренировку направлены эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля российские и китайские корабли в Филиппинском море провели практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям. В тренировке по применению штатных комплексов участвовали корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) России и отряд боевых кораблей ВМС НОАК, в который вошли эсминец «Иньчуань», фрегат «Хэншуй» и универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху».

8 июля корветы «Резкий» и «Громкий» вышли из Владивостока для проведения совместных учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках учений кораблям предстояло провести ряд мероприятий в АТР, в том числе поиск и уничтожение подводных лодок условного противника.