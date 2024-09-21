Брюссель, 21 сентября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Из-за ситуации на Украине спрос на путешествия в республики Прибалтики резко сократился, сообщила Европейская комиссия по туризму (European Travel Comission) в своём сентябрьском отчёте.

AP/TASS

Отмечается, что доверие туристов в целом снизилось к путешествиям на европейском направлении, однако в большей степени — в страны Восточной Европы. Пошатнулся имидж Европы как безопасного места для отдыха, особенно на рынках США и Канады.

В наибольшей степени геополитическая обстановка сказалась на туристическом рынке Литвы, Латвии, Эстонии, а также Польши, Чехии и Финляндии.

«Например, основными причинами кризиса въездного туризма в Литве стали небезопасная ситуация и страх перед поездками из-за боевых действий, при этом туристы из Германии, США, Франции, Италии и Великобритании отменили самую большую долю бронирований в 2022 и 2023 годах», — сообщила комиссия по туризму.

Как сообщало ИА Регнум, Польша и Прибалтика в сентябре 2022 года закрыли въезд для российских туристов с шенгенскими визами. Этот запрет неоднократно продлевался.

Чехия с 25 октября 2022 года закрыла въезд россиянам с краткосрочными визами, которые приезжают с целью туризма, спорта или культуры. Финляндия, которая ввела ограничения на въезд для граждан России, ощутила спад в туристической отрасли.

Президент России Владимир Путин в начале сентября 2024 года заявил, что в стране увеличивается количество граждан, которые отдыхают на российских курортах. Растёт также число приезжающих в страну иностранных туристов.