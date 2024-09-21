Благовещенск, 21 сентября, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Деятельность «помогаек» ― граждан, которые под видом личного товара помогают ввезти на территорию страны мелкие партии незаконных грузов для закупщиков ― тормозит таможенное оформление добросовестных туристов в пунктах пропуска в Приморском крае на границе с КНР. Об этом 21 сентября сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Виталий Аньков/РИА Новости

В ведомстве пояснили, что отдельные группы граждан несколько раз в неделю выезжают в город Суйфэньхэ в туристическую поездку и через несколько часов возвращаются с объёмными сумками. При этом во время таможенного досмотра подтвердить источник доходов, позволяющих часто путешествовать, и точно описать товары, находящиеся у них в багаже, такие туристы, как правило, не могут.

«Это косвенно свидетельствует о том, что туристы перемещают товары, им не принадлежащие, а целью выезда в КНР является получение таких товаров для доставки в Россию», ― пояснил начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин, слова которого приводят на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Он отметил, что это увеличивают время пребывания туристических групп в зонах таможенного контроля и становится причиной скопления туристов на пункте пропуска.

По данным ФТС, значительная доля товаров, доставляемых по такой схеме, не может быть легально ввезена в Россию из-за своего низкого качества и отсутствия документов, подтверждающих безопасность продукции.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября поставил задачу к 2026 году сократить скорость досмотра на первых пяти автомобильных погранпереходах на Дальнем Востоке. По его словам, время досмотра не должно превышать 10 минут. Глава государства отметил хорошую динамику в скорости обработки международных грузов на железнодорожных погранпереходах.

С апреля 2020 года пункты пропуска на границе с Россией прекратили свою работу из-за «нулевой терпимости» Китая к коронавирусной инфекции. С 8 января прошло года пункты пропуска Пограничный — Суйфэньхэ и Хуньчунь — Краскино на границе Приморского края и провинций Китая возобновили работу.