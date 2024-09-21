Сеул, 21 сентября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Великобритании Эмму Радукану в матче четвертьфинала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сеуле.

Han Yan/Global Look Press

Спортсменка из России уверенно обыграла британку в первом сете со счётом 6:1, а в начале второго Радукану отказалась продолжать борьбу.

В полуфинальном матче Касаткина встретится с победительницей противостояния между ещё одной российской теннисисткой Дианой Шнайдер и украинкой Мартой Костюк.

Это будет пятый для Касаткиной полуфинал в нынешнем сезоне. Перед этим спортсменка не уступала на этой стадии соревнований и выходила в финал на турнирах в австралийской Аделаиде, Абу-Даби, американском Чарльстоне. При этом на турнире в британском Истбурне спортсменка стала победительницей.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась на 16 пунктов в рейтинге WTA. С 89-го в списке россиянка переместилась на 73-е место.

Лучший результат среди спортсменок из России остался у Касаткиной, сумевшей сохранить 13-е место в рейтинге. Россиянка Анна Калинская продолжила занимать 14-ю строчку.