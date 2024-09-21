Санкт-Петербург, 21 сентября, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Футболисты московского клуба ЦСКА обыграли игроков санкт-петербургского «Зенита» в матче Лиги легенд, который был посвящён памяти Павла Садырина.

Михаил Куравлев/РИА Новости

Игра состоялась на поле стадиона «Смена» в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу гостей со счётом 3:1

В составе победителей голами отличились Зоран Тошич (19-я минута, с пенальти), Георгий Щенников (24-я) и Алан Дзагоев (57-я). Автором единственного мяча хозяев стал Максим Астафьев (45-я).

Матч посвятили памяти экс-тренера петербургской и московской команд, а также сборной России Павла Садырина. В 1984 году под его руководством «Зенит» стал чемпионом СССР, а в 1991 году специалист привёл ЦСКА к победе в чемпионате и Кубку СССР. Садырин умер 1 декабря 2001 года в возрасте 59 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля сборная России обыграла команду Белоруссии в ретроматче ветеранов, прошедшем в рамках Лиги легенд в Минске. Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1.

В серии послематчевых пенальти удачливее оказались российские футболисты, выигравшие её со счётом 5:4. Перед началом матча исполнили песню «Верните память» на стихи официального представителя российского МИД Марии Захаровой в честь славной истории России и Белоруссии, а также в честь годовщины освобождения Минска от нацистов в 1944 году.