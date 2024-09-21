Москва, 21 сентября, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» перед отправлением в бой проводят тренировки, совершенствуя свои навыки, сообщили 21 сентября в Министерстве обороны России.

Иван Ноябрев/ТАСС

Отмечается, что российские военные делятся опытом и новыми тактическими приемами.

«Проводят скоростное вождение и стрельбу прямой наводкой. Также проводят слаживание с экипажами танковых подразделений», — сообщили в Минобороны.

Экипажи «Терминаторов» и танков Т-90М «Прорыв» после окончания тренировок будут отправлены на авдеевское направление в зоне спецоперации.

БМПТ «Терминатор» предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. Экипажи могут поражать на ходу и с места танки, боевые машины пехоты, долговременные и деревоземельные огневые точки, а также другие высокозащищённые цели.

Как сообщало ИА Регнум, в июле командир экипажа «Терминатор» группировки российских войск «Юг» рассказал, что за одну ночь по позициям украинской армии под Авдеевкой БМПТ выпустила 400 снарядов. Удары наносили с расстояния четыре километра, применяя осколочно-фугасные и бронебойно-трассирующие снаряды.