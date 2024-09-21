Москва, 21 сентября, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отменил уже второй концерт в рамках своего нового гастрольного турне. Выступление было запланировано на 24 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле в спортивном комплексе «Металлург». Эта дата удалена из гастрольной афиши артиста, опубликованной на его официальном сайте.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Концерт SHAMAN в Нижнем Тагиле отменён по техническим причинам», ― сообщило агентство «Артисты и Звёзды».

Как уточнил представитель организаторов выступления, инициатива об отмене концерта поступила от самого артиста, сообщила «Российская газета». Местные СМИ сообщили, что организаторам не удалось продать и половины билетов на шоу артиста.

Также отменено выступление артиста 3 октября в Магнитогорске, сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

На сайте организаторов «Артисты и Звезды» выступление SHAMAN в Екатеринбурге, запланированное на 25 сентября, всё ещё в планах. Также в гастрольном графике исполнителя ― концерт в Кургане 27 сентября.

14 сентября не стоялось выступление SHAMAN в Ставрополе, отменённое губернатором края Владимиром Владимировым. Такое решение, по данным информагентства Intermedia, глава региона принял после реакции местных жителей на опрос о проведении праздников в регионе, которые выступили против проведения концертов на Старополье.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля сольный концерт-митинг певца состоялся около посольства США в Москве. Артист назвал мероприятие ответом на незаконную блокировку каналов российских пользователей на платформе YouTube, включая удаление его канала.

15 августа SHAMAN провёл концерт для жителей Мариуполя и заявил, что некоторые песни были созданы под впечатлением от поездок в Новороссию.

29 августа SHAMAN вместе с Григорием Лепсом выступили в военном госпитале в Курске. Артисты пообщались с военными, пожелали им скорейшего выздоровления и исполнили свои популярные песни «Самый лучший день» и «Я русский».

В июне российский лидер присвоил звание заслуженного артиста России певцу SHAMAN.