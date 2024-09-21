Вашингтон, 21 сентября, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в ходе теледебатов с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом использовала свой опыт работы прокурором, чтобы «подловить» политического оппонента и подтолкнуть его к ошибкам. Об этом 21 сентября заявил бывший адвокат экс-главы Белого дома Джо Такопина.

Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Global Look Press Камала Харрис

«Любой судебный юрист, дебатирующий с человеком, который не имеет опыта в судебных процессах, владеет преимуществом. Я провел 150 судебных процессов с присяжными и могу дебатировать с кем угодно. Просто дайте мне несколько часов, чтобы ознакомиться с темой — и я готов. Думаю, именно это мы и наблюдали», — заявил он в беседе с «РИА Новости», говоря о недавних теледебатх с участием Харрис и Трампа.

По словам бывшего адвоката экс-главы Белого дома, действия Харрис в этом случае являются примером работы юриста, использующего тактики, относящиеся к судебным процессам — попытки «подловить» оппонента и заставить его ошибиться. В этом случае кандидат закинула приманку, а Трамп её проглотил, отметил Такопина.

«Например, она упомянула скромную аудиторию (Трампа. — Прим. ред.) и людей, покидающих его митинги. Это сбило его с темы, и он начал говорить о том, какие у него грандиозные митинги и как много людей на них приходит — то есть о вещах, которые на самом деле не имели значения», — пояснил он.

Такопина также выразил уверенность в том, что ситуация на этих дебатах кардинально отличалась от той, когда Трамп проводил их с бывшим политическим оппонентом, действующим президентом США Джо Байденом, который «едва мог связать между собой два предложения».

«Она (Харрис. — Прим. ред.) была хорошо подготовлена, и это произвело на меня наибольшее впечатление. Её судебный опыт дал ей возможность чувствовать себя уверенно в обстановке дебатов с Трампом», — заключил юрист.

Как сообщало ИА Регнум, первые теледебаты Харрис и Трампа состоялись 10 сентября. По их итогам экс-глава Белого дома ожидаемо объявил себя победителем.

Трамп 18 сентября прокомментировал информацию о якобы передаче иранскими хакерами документации его штаба СМИ и штабу действующего президента США Джо Байдена, который был его соперником в предвыборной гонке. Экс-глава Белого дома отметил, что не может поверить в такую информацию.

Американская газета New York Post 19 сентября написала, что Харрис из-за возможного синдрома самозванца может стать обладательницей исторического антирекорда по количеству интервью среди кандидатов в президенты США. Отмечалось, что действующий вице-президент США дала в три раза меньше интервью, чем Трамп, что может привести к падению её популярности у американских избирателей.