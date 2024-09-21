Москва, 21 сентября, 2024, 08:54 — ИА Регнум. В Карском море водолазы МЧС обследуют затопленную подводную лодку К-27, сообщили 21 сентября в пресс-службе ведомства.

Кадр из виедео

Ведомство напомнило, что судно лежит на 31-метровой глубине залива Степового. Оно является наиболее радиационно опасным объектом среди других затопленных в российской Арктике. Специалисты выполняют работы при низких температурах воздуха и воды.

В Ленинградской области в акватории Ладожского озера специалисты МЧС за лето дообследовали и классифицировали взрывоопасные предметы на затонувшей барже времён Великой Отечественной войны.

В начале лета они завершили очередной этап подводных работ по уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на затонувшей барже в акватории Балтийского моря. Со дна было поднято более 20 тыс. взрывоопасных предметов. Их общая масса превышает 47 т. Всего за пять лет сотрудники ведомства подняли со дна Балтийского моря и уничтожили более 70 тыс. взрывоопасных предметов.

Кроме того, обследован корпус затонувшего у берегов Пионерского курорта во время Второй мировой войны военного корабля в Калининградской области. Фрагменты судна находились на небольшой глубине в месте традиционного отдыха граждан. Специалисты подняли на поверхность опасные элементы конструкции и верхней палубы судна. Информация о взрывоопасных предметах не подтвердилась.

«За пять лет почти 126 тыс. взрывоопасных предметов поднято со дна акваторий», — заявил глава МЧС Александр Куренков.

Советская атомная подводная лодка К-27 была затоплена в 1982 году в Карском море у северо-восточного побережья архипелага Новая Земля на входе в Степовой. На судне 24 мая 1968 года произошла радиационная авария, пострадал весь экипаж, девять человек погибли.