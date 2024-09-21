Вашингтон, 21 сентября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Проведённая Израилем операция по подрыву электронной техники в Ливане является сигналом отчаяния. Такое мнение 20 сентября высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Marwan Naamani/Global Look Press

«Произошла террористическая атака. Израиль — террористическое государство. Для меня это — сигнал отчаяния», — сказал он.

По словам эксперта, эти атаки не привели к разрушению ливанского движения «Хезболла», а только сделали его более разгневанным и нацеленным на месть.

Джонсон также отметил, что западные страны предвзято относятся к этой ситуации, так как если бы «Хезболла» отправила военным Израиля большое количество заминированных устройств связи, и они взрывались бы в руках у израильских детей, Запад единогласно объявил бы это терактом.

Он уточнил, что действия Израиля и в особенности США в таких странах, как Сирия, оборачиваются так называемой спиралью насилия, с каждым витком которой нарастает желание мстить.

«Эта война будет обостряться. Я думаю, это единственное, что можно гарантировать <…> Самое печальное, что конфликт просто выходит из-под контроля. Я не думаю, что сейчас есть какая-то страна или нация, которые могут вмешаться, чтобы остановить происходящее», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 17 и 18 сентября в Ливане произошёл массовый порыв пейджеров, раций, мобильных телефонов и других средств связи, работающих на литийионных аккумуляторах. В результате двух серий взрывов погибли 37 человек, включая двоих детей, ещё около четырёх тысяч человек получили ранения.

Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит на США, являющихся на главным союзником Израиля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ситуацией в Ливане. Она также призвала стороны конфликта к максимальной сдержанности во избежание эскалации на Ближнем Востоке.