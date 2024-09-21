Токио, 21 сентября, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Эвакуация объявлена для почти 30 тысяч жителей префектуры Исикава на западе острова Хонсю в Японии из-за сильнейших за последние несколько десятилетий ливней. Об этом 21 сентября сообщает Yahoo.

(сс) George Hodan Ливень

Метеорологическое управление Японии объявило в префектуре Исикава «особую угрозу из-за ливней». В городах Вадзима и Судзу, которые больше всего пострадали при землетрясении 1 января этого года, объявлен четвёртый из пяти возможных уровней угрозы. Это означает рекомендацию эвакуироваться, пока возможно.

Всего предполагается эвакуировать 29 750 человек. К утру 21 сентября в Вадзиме выпало 257 мл осадков — рекордное количество с 1975 года. В городах из-за ливней затопило улицы и автодороги, без энергоснабжения остались около 4,8 тыс. домов. Уточняется, что как минимум один человек пропал без вести. По данным пожарной охраны и полиции, зафиксированы многочисленные запросы о помощи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пик крупнейшего за 11 лет наводнения ожидается 21 сентября в Будапеште. В ближайшие сутки уровень воды в Дунае поднимется до восьми с половиной метров, что превышает норму на пять метров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что для того, чтобы защититься от стихии, городские службы Будапешта подняли защитные линии до высоты в девять метров по всей линии прибрежной полосы. Кроме того, были укреплены самые слабые места, такие как остров Маргит в центре города и район площади Баттьяни.

19 сентября стало известно, что Дунай вышел из берегов, затопив набережные и улицы в нижней части центра Будапешта. Движение общественного транспорта в городе ограничили. Для борьбы с наводнением власти направили около шести тысяч специалистов.