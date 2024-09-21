В ночь на 21 сентября российские силы ПВО отражали массированную атаку украинских дронов. Так, в Тихорецком районе Краснодарского края после падения обломков вражеского БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы с их последующей детонацией. По предварительной информации, пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. Таким известием ознаменован наступивший, 940-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты», — подчеркнул глава Кубани.

По его словам, пункт временного размещения развёрнут в Тихорецке.

О том, что Тихорецк подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Тихорецкого района Александр Перепелин.

Тем временем экипаж Су-34 ударил по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917593" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа экипажа Су-34 в приграничье Курской области

Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.