Москва, 21 сентября, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассекретило документы, свидетельствующие о зверствах немецко-фашистских захватчиков и эстонских фашистов в оккупированной Эстонской ССР. Соответствующие документы представлены в историческом разделе «Освобождённый Таллин утопал в цветах», приуроченном к 80-летию освобождения Таллина.

Министерство обороны РФ Сводка политуправления Ленинградского фронта о деятельности эстонской фашистской организации «Омаскайтсе»

«Отряды «Омаскайтсе» проводили основную репрессивную работу. Убийства детей, стариков, женщин, пытки и издевательства над мирными жителями во многом лежат на этих отрядах», — говорится в сообщении, сопровождающем сводку политуправления Ленинградского фронта о деятельности эстонской фашистской организации «Омаскайтсе».

Также на территории оккупированной Эстонской ССР располагались концентрационные лагеря, в которых использовался рабский труд военнопленных, политзаключённых и евреев, проводились массовые расстрелы и казни. Большинство из них умирали от рук охранников, среди которых были и этнические эстонцы.

Один из концентрационных лагерей располагался в районе посёлка Клоога в 30 километрах от Таллина. В концлагере содержалось около 2 тыс. евреев.

«Утром 19 сентября с. г. в лагерь прибыла специальная команда СС или гестапо в числе 60 человек немцев и в течение дня расстреляла более 1,6 тыс. человек — мужчин, женщин и детей еврейской национальности. От смерти случайно спаслись не более 80 человек», — говорится в спецсообщении НКВД Эстонской ССР.

Кроме того, Минобороны России представило документы, свидетельствующие о том, что немецко-фашистские оккупанты не гнушались проводить среди эстонцев гнусную и лживую пропаганду, в которой запугивали местное население приходом Красной армии.

Столица Эстонской ССР была освобождена 22 сентября 1944 года в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции войсками Ленинградского фронта под командованием маршала Советского Союза Леонида Говорова при поддержке сил Краснознамённого Балтийского флота и 13-й воздушной армии.