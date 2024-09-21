Москва, 21 сентября, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России к 80-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских оккупантов рассекретило архивные документы из фондов Центрального архива МО РФ. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство обороны РФ Документы из фондов ЦА МО РФ

Рассекреченные документы размещены в историческом мультимедийном разделе «Освобождённый Таллин утопал в цветах» на официальном сайте Минобороны.

Среди представленных документов — директивы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные директивы, схемы наступательной операции по освобождению Таллина, разведсводки, боевые донесения.

Один из подразделов посвящён героям — освободителям Эстонской ССР. Среди них — лётчик минно-торпедной авиационной дивизии Герой Советского Союза Михаил Борисов, потопивший пять немецких кораблей, и командир танка Т-34 отдельной танковой Ленинградской бригады Алексей Неводин, участвовавший в обороне противника в районе города Тарту южнее Таллина.

Кроме того, Минобороны представило сводки, свидетельствующие о зверствах немецко-фашистских оккупантов на территории Эстонской ССР, распространении лживой пропаганды и зарождении эстонского фашизма.

Столица Эстонской ССР была освобождена 22 сентября 1944 года в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции войсками Ленинградского фронта при поддержке сил Краснознамённого Балтийского флота и 13-й воздушной армии.