Воронеж, 21 сентября, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе с пенопропиленовой тарой в Новой Усмани увеличилась до 4500 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что пламя распространилось на сухую траву и полипропилен, сложенный под открытым небом. Площадь горения возросла на 1000 кв. м и составила 4500 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлечены дополнительные силы и средства.

На настоящий момент к борьбе с пожаром в складском помещении, расположенном на улице Полевой, привлечено более 60 человек и 23 единицы техники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожар в производственном помещении в Воронежской области вспыхнул около 19:09 мск, огонь охватил 3500 кв. м. На месте работают более 50 специалистов личного состава и 18 единиц техники.

20 сентября на Шуховском мусорном полигоне рядом с Курганом произошёл крупный пожар на площади в 1,3 тыс. кв. м. По данным МЧС, угрозы для населённых пунктов и местных жителей из-за распространения огня нет. К тушению привлечены 23 человека и шесть единиц техники.

В ночь на 20 сентября пожар начался на складе в деревне Апаринки Московской области. В здании обрушилась кровля. Локализовать огонь удалось на площади 4,2 тыс. кв. м. Участие в тушении принимали 65 специалистов и 22 единицы техники. Работы велись в условиях сильного задымления.