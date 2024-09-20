Москва, 20 сентября, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Специальная панельная сессия «Защита прав и свобод человека и гражданина в условиях многополярного мира» прошла 19 сентября в Москве в рамках IX Юридического форума стран БРИКС. Об этом сообщила на своём сайте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Официальный сайт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

Она выступила модератором мероприятия, которое проводилось в первый раз. Москалькова открыла сессию. Она отметила, что национальные правозащитные институты стран БРИКС имеют разный статус, правовые основания деятельности, полномочия и набор инструментов. Вместе с тем уполномоченный по правам человека назвала интересным и полезным опыт правозащитной работы представителей стран объединения.

Москалькова подчеркнула, что для правозащитных институтов двустороннее сотрудничество в приоритете носит практический характер. Она привела историю о гражданке России, осуждённой в Турции на 30 лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков. По словам модератора встречи, сотрудничество с турецким омбудсменом Шерефом Малкочем помогло обеспечить женщину всем необходимым и улучшить условия её содержания. Уполномоченный по правам человека уточнила, что сейчас борется за то, чтобы заключённую перевели в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Очно в работе сессии участвовали представители федеральных государственных органов РФ, специалисты МГИМО, члены Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России, представители научного и экспертного сообщества РФ, а также региональные уполномоченные по правам человека. К участникам сессии в зале присоединились в режиме видеосвязи омбудсмены и представители национальных правозащитных институтов Бразилии, ЮАР, Эфиопии, Ирана и России.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Владимиров указал на кризис системы международных отношений, проявляющийся в сфере защиты прав личности. По словам сенатора, эта ситуация заставляет Россию думать над пересмотром формата своего межгосударственного сотрудничества в сфере защиты прав человека и искать новые механизмы, основанные на равноправии всех участников международного диалога.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина рассказала о потенциальной функции БРИКС по защите интересов её стран-участниц и их населения.

«Организация БРИКС полноценно могла бы осуществлять политику деколонизации и стала новым всемирным блоком стран, способным реализовать собственные институты защиты интересов всех государств и их жителей», — заявила она.

На мероприятии также выступили общественный защитник ЮАР Холека Гкалека и заместитель федерального прокурора по правам граждан Бразилии Паулу Тадеу Гомеш да Силва. Первый заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Акмаль Саидов предложил создать ассоциацию национальных институтов по правам человека государств — членов БРИКС и открыть на базе МГИМО центр сравнительно-правовых исследований государств — членов БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам IX Юридического форума стран БРИКС. Он отметил, что тема форума — «Право на страже справедливого мира» — созвучна приоритетам России как члена этого объединения.

IX Юридический форум стран БРИКС проходил на базе Московского государственного института международных отношений. Его организатором выступили МГИМО и Ассоциация юристов России.