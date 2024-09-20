Москва, 20 сентября, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Следственный комитет России отпустил сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука, задержанного ранее в рамках дела о стрельбе у офиса маркетплейса в центре Москвы. Об этом Бакальчук сообщил 20 сентября в своём Telegram-канале.

«Друзья со мной всё в порядке… Я дома», — сообщил он.

Бакальчук выразил уверенность, что правоохранители разберутся в обстоятельствах произошедшего, а все виновные понесут наказание.

Также он заявил о готовности оказать помощь всем пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября стало известно, что в районе главного офиса Wildberries в центре Москвы раздались выстрелы. По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли два человека, ещё семь получили ранения. Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых лиц попыталась осуществить рейдерский захват офисов компании.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), ст. 222 («Незаконное хранения огнестрельного оружия»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 330 («Самоуправство») Уголовного кодекса РФ.

СК России предъявил обвинения 33 задержанным по этому делу. Владислава Бакальчука задержали на 48 часов. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК РФ. Позднее стало известно, что Басманный суд Москвы отправил под арест в общей сложности 30 фигурантов уголовного дела. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 ноября.