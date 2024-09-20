Москва, 20 сентября, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы отправил под арест в общей сложности 30 фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы, сообщили 20 сентября журналистам в суде.

Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Об этом написали «Известия». Заседания проходили 19 и 20 сентября в закрытом режиме. Ещё шести фигурантам дела о стрельбе Тверской районный суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста.

Ранее, днём 20 сентября, появилась информация о том, что число обвиняемых, направленных под арест в следственный изолятор, достигло 10 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября стало известно, что в районе главного офиса Wildberries в центре Москвы раздались выстрелы. После этого основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых лиц попыталась осуществить рейдерский захват офисов организации.

В числе этих людей был Владислав Бакальчук. Он в свою очередь рассказал, что в офисе компании в Романовом переулке якобы планировалось провести переговоры о финансировании строительства новых складов Wildberries. Бакальчук также уточнил, что вооружённый конфликт был спровоцирован службой охраны и неизвестными ему лицами.

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы пострадали семь человек и ещё два человека скончались. Следствие возбудило уголовное дело по четырём статьям УК РФ: ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), ст. 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 330 («Самоуправство»).

19 сентября стало известно, что СК России предъявил обвинения 33 задержанным по этому делу, а суд отправил под стражу шестерых фигурантов расследования. Среди них находился Владислав Бакальчук, который был задержан на 48 часов.