Москва, 20 сентября, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Электросамокат сбил подростка рядом с посольством США в Москве. Об этом 20 сентября сообщил источник ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Инцидент произошёл около дома по адресу Новинский бульвар, 13. Электросамокат сбил пешехода на тротуаре — пострадал 13-летний ребёнок. На место прибыла скорая помощь.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября в Москве неизвестный на электросамокате сбил коляску с четырёхмесячным ребёнком и скрылся. Инцидент произошёл на улице Поляны. По словам матери, самокатчик наехал на коляску возле её дома. Женщина обратилась в полицию и попросила разыскать нарушителя.

26 апреля в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который на электросамокате сбил 11-летнего ребёнка и скрылся. Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. В отношении 21-летнего задержанного возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 286 УК РФ).