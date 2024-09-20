Воронеж, 20 сентября, 2024, 21:46 — ИА Регнум. В Воронежской области вспыхнул пожар в производственном помещении, огонь охватил 3,5 тыс. кв. м. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба МЧС.

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«В селе Новая Усмань горит производственное помещение на 3,5 тыс. квадратов. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работают более 50 специалистов личного состава и 18 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября на Шуховском мусорном полигоне рядом с Курганом произошёл крупный пожар на площади в 1,3 тыс. кв. м. По данным МЧС, угрозы для населённых пунктов и местных жителей из-за распространения огня нет. К тушению привлечены 23 человека и шесть единиц техники.

В ночь на 20 сентября пожар начался на складе в деревне Апаринки Московской области. В здании обрушилась кровля. Локализовать огонь удалось на площади 4,2 тыс. кв. м. Участие в тушении принимали 65 специалистов и 22 единицы техники. Работы велись в условиях сильного задымления.