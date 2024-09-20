* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 20 сентября, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Рустем Умеров и начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) могут быть отправлены в отставку. Об этом 20 сентября сообщило украинское издание «Страна».

Global Look Press/Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency

Отмечается, что источники подтверждают информацию о том, что решение об увольнении заместителей Буданова Виктора Зайцева и Игоря Остапенко было принято без согласования с главой ГУР.

«Решение было принято в прошлую пятницу. Дело в том, что между Будановым и главой офиса президента Андреем Ермаком существует серьёзное напряжение. Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского», — говорится в сообщении.

По данным издания, в качестве возможных кандидатов на замену Буданову рассматривается глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, на место которого могут назначить Умерова. При этом вопрос о том, кто займёт пост министра обороны, пока остаётся открытым.

Как ранее передавало ИА Регнум, 20 сентября украинское издание «Бабель» сообщило со ссылкой на источники, что Умеров уволил двух заместителей Буданова без его ведома. Такое решение, как утверждается, приняли в офисе главы киевского режима с целью ослабить позиции Буданова. Также источники утверждают, что Зайцев и Остапенко «были людьми» предыдущего министра обороны Алексея Резникова.