Москва, 20 сентября, 2024, 20:11 — ИА Регнум. США оставляют после себя вакуум, уничтожая мирных жителей в различных странах мира. Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia.

Global Look Press/Consolidated Hector Robertin/U. S. _Army

«Насчёт вакуума, который США оставляют после себя. Если посмотрим историю за последние 50-70 лет, то Соединённые Штаты ставили перед собой — громко, гордо — многочисленные цели. Прежде всего по внедрению демократии в различных уголках планеты», — сказал он.

В качестве примера он привёл Вьетнам, где США не достигли никаких целей, а только уничтожили сотни тысяч мирных жителей, использовали запрещённые средства поражения.

«Ещё более длительный период (20 лет) они провели в Афганистане. Не сделали ничего для развития экономики этой страны. Кичились тем, что они подавляют террористическую угрозу. В итоге сбежали», — напомнил министр.

Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась в Ираке, власти которого просят американцев убраться из страны, и в Сирии.

В ночь на 31 августа 2021 года американские войска покинули Афганистан после 20 лет военного присутствия в этой стране. Произошло это после захвата Кабула талибами (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Уже в сентябре движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) объявило состав временного правительства Афганистана.

Как передавало ИА Регнум, экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Украина превратилась для Соединённых Штатов в балласт, который они скинут в подходящий момент. Он отметил, что США сбегут с Украины, как это произошло с Афганистаном, после чего страна развалится, а когда возникнет необходимость нормализации отношений западных стран с Россией, в Вашингтоне просто забудут о Киеве.