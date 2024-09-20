Москва, 20 сентября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Россия не хочет никакой эскалации с Западом, несмотря на тот факт, что политики там ведут себя как дети. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia от 18 сентября.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

Таким образом министр иностранных дел ответил на вопрос об отношении России к муссирующейся западными представителями теме «стратегического поражения» государства.

«Такое впечатление, что у них действительно менталитет ребёнка. Хотя эти взрослые люди занимают ответственные позиции: министры, премьер-министры, канцлеры, президенты и т.д.», — приводит его слова МИД РФ.

Он отметил, что уже несколько месяцев длится дискуссия касательно «красных линий», которые Запад постоянно пересекает, а Россия лишь обещает ответ. По словам дипломата, возможное разрешение Киеву бить западным оружием по любым целям на российской территории приведёт к прямой войне НАТО с РФ. И в Вашингтоне есть разумные люди, понимающие последствия, отметил Лавров.

В контексте темы «стратегического поражения» России он напомнил, что его пытались нанести и Наполеон, и Адольф Гитлер, но «закончили плачевно». И ряд политиков не забывают о таких страницах российской истории.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября президент России Владимир Путин заявил о желании Запада использовать Украину для нанесения России стратегического поражения. Страна должна быть готова к любому развитию событий и способна отразить возможную военную угрозу с любой стороны, добавил он.

По словам председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Запад ошибочно полагает, что Россия не пересечёт черту в ответ на удары по её территории дальнобойным оружием Вооружённых сил Украины (ВСУ). Страна имеет право на жёсткий ответ. Кроме того, он сослался на атаку ВСУ в Курской области как на основание для подобных шагов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 14 сентября подчеркнул, что США и Великобритания загоняют ситуацию вокруг Украины на стадию слабо контролируемой эскалации. Почти ежедневно Россия предостерегает западных союзников Киева от последствий подобных действий, напомнил он.