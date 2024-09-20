Москва, 20 сентября, 2024, 20:44 — ИА Регнум. В Москве в ходе IX Юридического форума стран БРИКС впервые провели сессию по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина. Модератором мероприятия выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Официальный сайт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

Российский омбудсмен среди основных принципов новой архитектуры международной системы защиты прав человека выделила политическую нейтральность, безбарьерную защиту прав, расширение международного сотрудничества в сфере защиты прав человека и максимальное представительство при обсуждении наиболее значимых вопросов, говорится на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

В сессии в режиме видеосвязи также участвовали зарубежные представители из Бразилии, Южно-Африканской Республики, Эфиопии, Ирана и Турции, подавшей заявку на вступление в БРИКС. Очно на мероприятие прибыли члены федеральных государственных органов РФ и экспертного совета при российском омбудсмене, исследователи МГИМО, представители научного и экспертного сообщества и региональные омбудсмены.

Главный омбудсмен Эфиопии Эндале Хайле заявил о преимуществах, которые БРИКС предлагает всем странам, в том числе равное участие государств, которое заменит однополярное политическое мироустройство на многополярное. Он подчеркнул, что страны Запада используют права человека и гражданина в качестве инструмента навязывания своей политики другим государствам.

«Организация БРИКС полноценно могла бы осуществлять политику деколонизации и стала новым всемирным блоком стран, способным реализовать собственные институты защиты интересов всех государств и их жителей», — заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

IX Юридический форум стран БРИКС проходит на базе МГИМО с 19 по 20 сентября. Его организатором выступили Московский государственный институт международных отношений и Ассоциация юристов России.

Как передавало ИА Регнум, на открытии Юридического форума стран БРИКС выступил президент России Владимир Путин. Тема форума — «Право на страже справедливого мира» — созвучна приоритетам РФ и отвечает настрою объединения сформировать демократический многополярный миропорядок на правовых нормах, которые будут обязательны для всех, подчеркнул глава государства.