Москва, 20 сентября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список стран, навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Соответствующее распоряжение 20 сентября опубликовано на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Владимир Астапкович Дом Правительства РФ

В перечень вошли 47 стран и территорий, в том числе США, Великобритания, Австралия, Германия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, Чехия, Румыния, Нидерланды, Украина, Польша, Южная Корея, Япония, Латвия, Литва, Эстония и другие.

Из стран Евросоюза в список не вошли только Словакия и Венгрия, а из государств НАТО — Турция.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Согласно документу иностранным гражданам, которые не принимают навязываемые в их государствах неолиберальные установки и разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности, предоставляется право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ.

29 февраля в послании Федеральному собранию Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей. Он отметил, что её выбор разделяют люди по всему миру, в том числе на Западе. Государства, сознательно разрушающие нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, Россия же выбирает жизнь, подчеркнул глава государства.