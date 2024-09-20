Москва, 20 сентября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина назначила Андрея Гангана директором департамента денежно-кредитной политики, а его предшественник на посту Кирилл Тремасов стал её новым советником, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Банк России Кирилл Тремасов

«Приказом Председателя Банка России Андрей Ганган с 2 октября 2024 года назначен директором Департамента денежно-кредитной политики», — указали на сайте пресс-службы.

Ранее Ганган работал заместителем директора данного департамента. Всего он отработал в ЦБ России около 13 лет. 2 октября он вступит в новую должность.

«Кирилл Тремасов, возглавлявший Департамент денежно-кредитной политики с 2020 года, переходит на должность советника Председателя Банка России. Он продолжит участвовать в подготовке решений по денежно-кредитной политике. Также его ключевой задачей в новой должности будет усиление взаимодействия с главными управлениями Банка России по направлениям регионального анализа и коммуникации в сфере денежно-кредитной политики», — добавили в ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы снизить перегрев экономики. Этому также способствует отмена льготной ипотеки. Данные меры будут способствовать стабильной работе Минфина по сбалансированности бюджета, отметил глава государства.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, представленному 6 сентября, увеличение ВВП России в 2024 году достигнет 3,9%. В 2025-м рост ВВП составит 2,5%, в 2026-м — 2,6%, а к 2027-му — 2,8%.