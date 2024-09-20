Сингапур, 20 сентября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис стал лучшим во второй части свободных заездов на 18-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.

TASS /IMAGO/Michael Potts

Норрис проехал свой лучший круг за 1 минуту 30,727 секунды. Второй результат у гонщика «Феррари» монегаска Шарля Леклера, который отстал от Норриса на 0,058 секунды. Замкнул тройку ещё один пилот Феррари испанец Карлос Сайнс (+0,629).

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», стал 11-м (+0,982), а действующий победитель «Формулы-1», пилот «Ред Булла» нидерландец Макс Ферстаппен — 15-м (+1,294).

Третья часть свободных заездов и квалификация пройдут 21 сентября, а гонка — в воскресенье, 22 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана. Второе место занял Леклер, на третье — британец Джордж Расселл из «Мерседеса». Ферстаппен оказался на финише пятым, он не может одержать победу на протяжении семи этапов.