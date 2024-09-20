Челябинск, 20 сентября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Семья Руслана П., вломившегося в одну из школ Челябинска и угрожавшего учительнице отрезать язык за то, что его детям якобы запретили говорить на родном — цыганском — языке, считает, что педагог «сама во всём виновата» и «превысила полномочия».

Соцсети

Скандал разгорелся 19 сентября. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как 37-летний Руслан проникает в класс и угрожает расправой учительнице. Как выяснили журналисты, причиной инцидента стало поведение детей Руслана. Учительница отчитала одного из мальчиков за использование смартфона, а затем якобы попросила говорить с ней на русском языке.

Ребёнок пожаловался отцу, а тот решил выяснить отношения с преподавателем в грубой форме.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917510" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Челябинске мужчина угрожал отрезать язык учительнице

Семья Руслана считает, что в действиях мужчины нет ничего плохого, также родственники заявили, что мужчина никому не угрожал, а в конфликте винят преподавателя.

«Я не вижу в его словах никакой угрозы убийством. Учительница сама виновата. Она троим детям запрещала разговаривать на нашем языке и превысила свои полномочия», — рассказал родственник.

Соцсети

После инцидента преподавателя с 34-летним стажем Галину К. увезли в больницу, а Руслана доставили в отдел полиции, где он принёс извинения. В настоящее время суд арестовал мужчину на 15 суток. Полицейские составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», а следователи начали проверку по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Журналисты ИА Регнум выяснили, что для Руслана это не первый привод в полицию. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.

«Его привлекали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения», — сообщил источник.

Сам Руслан в соцсетях называет себя другим именем — Рустам Балан и записывает видео на цыганском языке.