Лондон, 20 сентября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), являющаяся оператором расположенного в Швейцарии Большого адронного коллайдера (БАК), с 1 декабря запретит учёным, связанным с российскими организациями, работать на своих объектах, сообщил британский журнал Nature.

Xu Jinquan/Zuma/ТАСС

«ЦЕРН вышлет сотни учёных, связанных с институтами в России, если они не перейдут в учреждения за пределами страны», — говорится в публикации.

Издание отметило, что российских специалистов не будут пускать на территорию ЦЕРН. От них также потребуют сдать вид на жительство в Швейцарии. Издание при этом считает, что уход российских учёных болезненно скажется на работе организации.

«Это оставит дыру. Я думаю, что это иллюзия — полагать, что можно очень просто заменить их другими учёными», — процитировал журнал специалиста по физике частиц Немецкого синхротронного центра Ханнеса Юнга.

В то же время ЦЕРН продолжит работу над уже действующими проектами с сотрудниками российского Объединённого института ядерных исследований, которые проводят эксперименты на коллайдере NICA в подмосковной Дубне.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 13 июня посетил Дубну, где дал старт пуску коллайдера NICA и назвал его предметом гордости. В декабре планируется провести технологические испытания ускорителя.

Путин также на встрече с учёными Объединённого института ядерных исследований заявил, что создание международного центра «Мегасайнс», объединяющего различные проекты, отвечает интересам России и её партнёров. Государство будет его создавать.