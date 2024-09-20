Санкт-Петербург, 20 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Электросамокатччик из Санкт-Петербурга, сбивший 65-летнюю женщину в июле прошлого года, по решению суда выплатит ей около 1,4 млн рублей компенсации за травмы, сообщила городская прокуратура в своём Telegram-канале 20 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Установлено, что 31 июля 2023 года в отношении заявительницы совершено преступление, в результате которого её здоровью причинён тяжкий вред», — указано в посте.

В результате наезда женщине были причинены многочисленные травмы, в связи с лечением которых она находилась на больничном более полугода. Долгая реабилитация, отсутствие возможности вести привычный образ жизни и работать причинили петербурженке тяжёлые моральные травмы.

Именно поэтому в пользу потерпевший была взыскана не только денежная компенсация морального вреда в размере 900 тыс. рублей, но и сумма, эквивалентная её утраченному за полгода заработку, который составил 497 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, с 1 сентября в Яндекс Go действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними — 100 тыс. рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, необходимость таких поправок назрела из-за многочисленных обращений с жалобами на «лихачей на электросамокатах». Повышение ответственности для водителей СИМ обеспечит безопасность на дорогах и уменьшит количество ДТП, отметил спикер Госдумы.