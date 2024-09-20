Таймырский район, Красноярский край, 20 сентября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. На северо-западном побережье полуострова Таймыр и островах Карского моря состоялась экспедиция по изучению популяции белого медведя. Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН провели учет распределения численности краснокнижных животных в безледный период. Экспедиция организована при поддержке компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре прошла экспедиция по изучению белого медведя

Общая протяженность авиамаршрутов экспедиции превысила 2500 км, а всего ученые встретили 50 арктических хищников. Для изучения сезонной миграции белых медведей, их активности, родовых берлог и мест кормления на ряд особей надели передатчики со спутниковыми радиометками. Впервые в российской практике ушные радиометки были надеты не только на самок, но и на самцов.

Также специалисты отобрали пробы крови и шерсти животных для лабораторных, в том числе генетических, исследований. Это позволит сделать выводы о состоянии здоровья краснокнижных хищников. Белый медведь — биоиндикатор арктических экосистем, и его поведение в естественной среде помогает специалистам оценить влияние климатических изменений на природу Арктики в целом.

Продолжение работ по изучению популяции белых медведей Карского моря запланировано на весну 2025 года, но уже в привычных для животных условиях — на морских льдах.

Полевые работы проводятся в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, получившей название «Тамура». Ее реализует Арктический научный центр компании. В период с 2024 по 2027 годы на полуострове планируются исследования северного оленя, птиц, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года будет проведено десять экспедиций.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре прошла экспедиция по изучению белого медведя

Арктический научный центр «Роснефти» реализует самую масштабную с советских времен программу изучения арктического региона. За 12 лет прошло уже более 50 экспедиций, во время которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.