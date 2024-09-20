Москва, 20 сентября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Народную артистку России Светлану Захарову назначили исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ), сообщила 20 сентября министр культуры РФ Ольга Любимова.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

«Уверена, что под её руководством МГАХ продолжит те славные традиции, которые сложились в Академии», — написала Любимова в своём Telegram-канале.

Министр напомнила, что Захарова является лауреатом Государственной премии России. С 1996 по 2003 год она была солисткой Мариинского театра, с 2003 года Захарова — прима-балерина Большого театра и театра «Ла Скала» в Милане.

С 2018 года Захарова входит в состав Совета при президенте России по культуре и искусству. Кроме того, она являлась депутатом Государственной думы V созыва.

В 2011 году Захарова создала благотворительный фонд «Содействия развитию балетного искусства», учредив именные стипендии для лучших студентов хореографических училищ.

Как отметила Любимова, МГАХ более 20 лет возглавляла Марина Леонова, под руководством которой 450 выпускников стали лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов артистов балета и хореографов. Министр поблагодарила Леонову за её работу и вклад в становление и развитие МГАХ — одной из ведущих балетных школ мира.

Как сообщало ИА Регнум, в январе прошлого года МГАХ отметил своё 250-летие. Театр берёт своё начало в 1773 году, когда Екатерина II подписала указ о создании при Московском воспитательном доме классов изящных искусств, в состав которых входил и класс танцевания. Президент России Владимир Путин 13 января поздравил с юбилеем преподавателей, воспитанников и выпускников МГАХ. Он отметил, что академия воспитала блистательную плеяду талантливых артистов, педагогов и хореографов.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 1 декабря 2023 года подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева на пост гендиректора Большого театра сроком на пять лет. С 1988 года Гергиев является художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра.