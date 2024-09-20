Санкт-Петербург, 20 сентября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Участница программы «Время героев» Дарья Светяш выступила в роли спикера на IV Евразийском женском форуме. В ходе тематической сессии «Миссия женщин: от материнства до служения миру» она рассказала о развитии женского лидерства. Об этом 20 сентября сообщили на сайте программы.

Программа «Время героев»

В число участников первого потока первого уровня кадровой программы «Время героев» Светяш попала в мае.

«Восемьдесят три участника, из них всего четыре девушки, в числе которых оказалась и я. Мы все занимаемся как одна большая команда ― у нас проходят учебные занятия, мы занимаемся вместе спортом, посещаем общественные мероприятия, занимаемся благотворительностью, работаем с детьми, имеем возможность заслушивать и перенимать опыт у высших должностных лиц страны», ― сообщила Светяш.

Она отметила, что программа даёт её участникам возможность развития и самореализации в равных условиях.

Финалистка программы «Время героев» проходит стажировку под началом председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Дарья отдельно поблагодарила наставницу за возможность получить опыт в сфере общественной деятельности и внести свой вклад в развитие страны.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Евразийский женский форум проходит 18–20 сентября в Санкт-Петербурге. Организаторами выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ. Ежегодно форум становится площадкой, объединяющей женщин-лидеров со всего мира с целью консолидации усилий по самым актуальным вопросам.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября стало известно, что участника программы «Время героев» Александра Суразова назначили на пост председателя комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. В этой должности он будет заниматься вопросами создания инфраструктуры в регионе — спортивных комплексов, многофункциональных площадок, развитием секций боевых видов спорта, и в частности самбо, в школах и колледжах.

Ранее ещё одного участника программы «Время героев» Владимира Сайбеля назначили заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД». В его ведении будут специальные вопросы компании, взаимодействие со всеми органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка участников спецоперации из числа железнодорожников, членов их семей, детей. Он отметил, что знания, полученные в ходе обучения, помогут на новом месте работы. По его словам, программа «Время героев» очень серьёзная и сложная, но в то же время насыщенная и интересная.