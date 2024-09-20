Лыткарино, Московская область, 20 сентября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) Подмосковья обнаружили в местной промзоне нелегальную партию парфюма от известных брендов на 200 млн рублей, которую перевозили из Турции в Белоруссию на фуре, сообщили в пресс-службе ФТС 20 сентября.

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«Опломбированная фура следовала по маршруту Турция — Белоруссия транзитом через Московскую область. Чтобы не платить таможенные платежи за ввоз товара, группа злоумышленников выгрузила 17 тыс. флаконов парфюма и заменила их упаковками жидкого мыла на складе в Лыткарино, где и была задержана», — отметили таможенники.

В результате этих противоправных действий в бюджет не поступило 62 млн рублей. Организатором схемы оказался 49-летний сириец.

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Участникам преступной схемы грозит до пяти лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября сотрудники ФТС РФ выявили и ликвидировали подпольную нарколабораторию в подмосковной деревне Алферово. Было указано, что задержанный наркодилер получал финансирование от Украины.

10 июля контрабанду деталей для танков и самолётов пресекли в Челябинской области. В посылке россиянина в Среднюю Азию обнаружили две единицы комплектующих, применяемых в бронетанковой и боевой воздушной технике.