Москва, 20 сентября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ отмечает 103-летие. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба вуза.

Пресс-служба РАНХиГС

«Президентская академия — самый крупный вуз страны, представленный 47 филиалами в 42 регионах, и лидер в области подготовки управленческих кадров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что академия занимает ведущие позиции среди научно-исследовательских центров, а также центров внедрения новых образовательных технологий.

В пресс-службе сообщили, что в 2024 году в вузе запустили трансформацию ключевых процессов, в том числе управления, научной и образовательной деятельности. В результате была внедрена новая образовательная модель высшего образования и ключевых поддерживающих процессов.

Планируется, что к 2030 году академия станет ведущим научным и образовательным центром — главным партнёром государства по вопросам, связанным с подготовкой кадров для госслужбы.

В академии напомнили, что по поручению президента России Владимира Путина реализуют ряд флагманских образовательных программ — «Время героев», «Школа губернаторов» и «Школа мэров», выпускники которых занимают руководящие посты в федеральных и региональных органах власти, в госкорпорациях и институтах развития.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал о реализации программы «Время героев». Он отметил, что на участие в проекте было подано 44 тыс. заявок. По его словам, это самая яркая программа, в которой учатся не только участники, но и сами преподаватели.