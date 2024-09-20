Байконур, Казахстан, 20 сентября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Космонавты госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб установили рекорд длительности одного полёта по программе Международной космической станции (МКС). Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе корпорации.

Telegram-канал «Роскосмоса»

«В 16:06:51 мск они превысили достижение Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио, которые совершили полёт длительностью 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд», — отмечается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Кононенко и Чуб отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24». Обратно на Землю их должен доставить корабль «Союз МС-25» 23 сентября 2024 года. Таким образом, в космосе они проведут 374 дня.

Самый продолжительный космический полёт выполнил россиянин Валерий Поляков. С января 1994 года по март 1995 года он находился на орбитальном комплексе «Мир». Россиянин провёл в космосе 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. На втором месте идёт Сергей Авдеев, покинувший Землю на 379 суток 14 часов 51 минуту 10 секунд. В космосе он находился с августа 1998 года по август 1999 года также на «Мире».

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября пилотируемый корабль «Союз МС-26» в автоматическом режиме причалил к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. В состав экипажа вошли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Продолжительность космической миссии составит 202 суток. За это время космонавты должны будут провести 42 научных эксперимента в области медицины и биологии.

По информации «Роскосмоса», в декабре 2024 года Овчинин и Вагнер выйдут в открытый космос. Они установят на поверхности станции спектрометр, позволяющий наиболее точно измерить космический радиационный фон.