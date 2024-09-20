Дублин, 20 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен покрывает массовые похищения и убийства, которые происходят на территории Украины. Об этом 20 сентября написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывш. Twitter).

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«Фон Дер Лгунья приехала в Киев. Чинить отопление. Она будет игнорировать массовые похищения. Убийства. Заключения в тюрьму и убийства журналистов», — написал он.

По словам Боуза, глава ЕК также занимается покрыванием огромной коррупции и воровства денег налогоплательщиков ЕС на Украине, а также того, что она поддерживает главу киевского режима Владимира Зеленского, являющегося диктатором.

Журналист добавил, что, по его мнению, сегодня именно в таких вещах и проявляются европейские «ценности».

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября наёмник украинских боевиков из Новой Зеландии Джордан О’Брайан опубликовал в социальных сетях записи с угрозами в адрес российских журналистов и с призывами «уничтожить» Россию. Ранее наёмник участвовал во вторжении украинских формирований в Курскую область и собирал средства на закупку FPV-дронов и оборудования.

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный 7 августа получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. На следующий день журналиста доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Поддубного 13 сентября выписали из НИИ им. Склифосовского и он поблагодарил за профессионализм врачей, которые помогли ему быстро восстановиться.