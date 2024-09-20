Москва, 20 сентября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Жители России могут значительно сократить утилизационный сбор при заказе автомобиля из-за рубежа, если оформят доставку на физическое лицо, заявил руководитель сервиса CDEK. Shopping Auto Александр Кривомаз.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Если автомобиль доставляют на конечного пользователя, то это позволяет физическим лицам напрямую оплачивать утилизационный сбор в размере 3 400 рублей» — рассказал он 20 сентября порталу Autonews.

При покупке машины за рубежом для частника сервис выступает исполнителем конкретного заказа, а не перевозчиком, поэтому при покупке автомобиля для личного пользования начисляется минимальный утильсбор. Для тех, кто ввозит транспорт, чтобы перепродать, и для юридических лиц размер платежа будет другим, отметил глава сервиса.

Кривомаз также напомнил, что утилизационный сбор в России начнут повышать с 1 октября. По разным оценкам он может достигнуть от 150 тыс. руб. до 2,3 млн руб.

Как передавало ИА Регнум, с 1 октября в России начнёт действовать долгосрочная шкала индексации утильсбора до 2030 года для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, полуприцепов и некоторых видов дорожно-строительной техники. Минпромторг РФ уточнил, что на первом этапе рост платежа составит 70-85%, в последующие годы увеличение будет на 10-20%.

Утилизационный сбор — это разовый платёж. Его повышение не коснётся машин, купленных в России ранее. Замглавы Минпромторга Альберт Каримов заявил, что параметры сбора будут корректировать в зависимости от того, как налажен в РФ и союзных государствах выпуск продукции определённого вида техники, закрывает ли он внутренние потребности страны.