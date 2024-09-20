Москва, 20 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Оценка женской фертильности лишь на основе показателя антимюллерова гормона не даст в полной мере понимания о способности женщины к деторождению. А навязывание подобных скринингов не этично и только отталкивает женщин от желания создать семью. Такой тезис в беседе с корреспондентом ИА Регнум высказала врач-эндокринолог, президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», член СПЧ Ольга Демичева.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Специалист негативно оценила инициативу Департамента здравоохранения Москвы пригласить женщин возрастом от 18 до 40 лет на бесплатный анализ на антимюллеров гормон (АМГ) в рамках новой программы, направленной на оценку фертильности женщин. Врач отметила, что получить достоверные данные о способности женщины к деторождению можно, только проанализировав целый ряд параметров, а не один.

Врач напомнила, что данный анализ не может быть самостоятельным скрининговым критерием для оценки способности зачать ребёнка.

«Его можно оценивать только в контексте клинического статуса, в контексте других вводных данных, касающихся здоровья женщины, в том числе и репродуктивного здоровья. И если рассматривать этот единственный фактор как якобы информативный критерий, можно попасть в ловушку недостоверной информации», — сказала Демичева.

В качестве примера она привела синдром поликистозных яичников, препятствующий наступлению беременности, но при котором уровень антимюллерового гормона остаётся высоким. Следовательно, создаётся обманчивое впечатление, что нарушений в организме нет. Также, наоборот, есть варианты, когда низкий показатель гормона не является характеристикой низкой фертильности.

По мнению Ольги Демичевой, судя по всему, те, кто принял решение использовать скрининг антимюллерова гормона как оценку уровня фертильности каждой женщины, вероятно, не проконсультировались со специалистами и не вникли в вопрос.

«Такое решение, оно некорректно с медицинской позиции. Это понапрасну потраченные средства, которые не отразят истинную картину», — указала врач.

Кроме того, помимо медицинской стороны вопроса, есть ещё этическая и правовая. Как указала врач, проверка репродуктивного здоровья и женщин, и мужчин должна идти в контексте «среза здоровья» человека.

Например, в рамках диспансеризации в России проверяют кардиологические аспекты здоровья, проводят выявление наличия онкологических заболеваний и многое другое.

Демичева указала, что было бы разумно включить в план диспансеризации и исследование репродуктивного здоровья для соответствующей возрастной категории мужского и женского населения. Однако в любом случае это должно делаться в рамках профилактических осмотров с согласия граждан.

«Только потому, что на сегодняшний день демографические вопросы в стране стоят очень серьёзно, мы не должны смотреть на человека как на инструмент для воспроизводства, на машину для деторождения. Это нарушает права человека. Да, надо разговаривать с людьми, надо создавать им условия, чтобы люди желали иметь детей, много детей. Но это не делается путём навязанных скринингов на репродуктивность», — подчеркнула специалист.

Не поможет и подхлёстывание женщин после 30 информацией, что «у них часики тикают», отметила врач. Должна быть этика в таких вопросах, должны соблюдаться права человека, а не предлагаться некорректные идеи, которые только вызовут недоумение и неприятие со стороны женщин.

Ольга Демичева привела личный пример. Одной её дочери — матери двоих детей — пришло такое приглашение на скрининг, а второй не пришло ничего.

«Вероятно, потому, что она свой долг перед государством уже выполнила. У неё пятеро детей. Уж не знаю, чем руководствовались те, кто делал эти рассылки. Обе прописаны в Москве. Той, что имеет двоих детей, сочли нужным напомнить, что надо бы ещё. Неэтично, на мой взгляд, подобным образом предлагать женщинам рожать», — заключила врач.

13 сентября заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила, что Москва первой в стране начнёт реализацию уникальной программы в сфере репродуктивного здоровья, которая позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет «грамотно планировать беременность». Жительницам Москвы от 18 до 40 лет начали рассылать направления на сдачу анализа для проверки фертильности.