Москва, 20 сентября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В самом высоком в мире ресторане и клубе Birds by Vasilchuki 19 сентября состоялось открытие караоке «Русское Радио». Зал воссоздает эфирную студию радиостанции.

«Русское радио» «Русское радио» и ресторан Birds представили караоке-зал

Новый караоке-зал расположился на высоте птичьего полета, на 84-м этаже башни «Око» в «Москва-Сити».

Первыми микрофон караоке «Русское радио» взяли в руки звезды радиостанции. В этот вечер гостями ресторана Birds стали Лариса Долина, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Слава и другие. Как и положено в караоке, звезды пели не свои песни, а исполняли композиции друг друга. Так, Лариса Долина спела хит Ирины Дубцовой «О нём», а Кирилл Туриченко из группы «Иванушки International» исполнил композицию Надежды Кадышевой «Широка река».

За настроение между выходами звезд на сцену отвечал ведущий утреннего шоу «Русские перцы» Антон Юрьев.

«Это классная идея — открыть караоке «Русского радио»! Я буду обязательно приходить сюда. Уверена, здесь всегда будут звездные гости, и думаю, что у «Русского радио» и Birds получится очень классное место», — отметила Алсу.

«Сам Бог велел открыть караоке «Русского радио», — также поделился эмоциями Филипп Киркоров. — Это станция, где звучат самые популярные песни российских исполнителей. И это прекрасно, что у «Русского радио» есть возможность порадовать посетителей, зрителей, нас — артистов. И что песни будут звучать не только на радио. Мне нравится, когда мои песни перепевают».