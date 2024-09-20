Воронеж, 20 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Воронежская компания «Научно-исследовательский институт электронной техники» (НИИЭТ), входящая в госкорпорацию «Элемент» (совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и АФК «Система), запустила линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах.

Фонд развития промышленности (Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»)

Инвестиции в новое производство составили 790 млн рублей. Их них 616 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного кредита по программе «Комплектующие изделия».

«Начали корпусирование одной из наиболее перспективных разработок НИИЭТ — ультранизкопотребляющего микроконтроллера К1921ВГ015 с широкой сферой применения в медицине, бытовых счётчиках газа и электроэнергии, а также при автоматизации производства», — сообщила пресс-служба НИИЭТ.

Кроме того, новая линия позволит собирать микроконтроллеры, микропроцессоры, преобразователи питания, интерфейсные интегральные микросхемы, модули усиления мощности, кремниевые и нитрид-галлиевые СВЧ-транзисторы в металлополимерных корпусах QFP, QFN, SOT, SOIC и TO, которые являются наиболее востребованными.

До конца 2025 года на предприятии планируют выйти на выпуск 3,5 млн изделий в год. При этом проектная мощность линии предполагает, что темпы производства можно нарастить до 10 млн единиц в год. НИИЭТ сможет обеспечивать продукцией предприятия группы «Элемент» и внешних заказчиков. До 70% корпусированных микросхем будут поставлять российским гражданским производителям электроники.

«Расширение производства НИИЭТ — часть масштабной инвестиционной программы, которую реализует Группа компаний «Элемент». Мы последовательно расширяем мощности наших предприятий для выпуска наиболее востребованной продукции и электронных изделий с высоким потенциалом спроса в будущем», — заявил президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов.

Запуск новой линии позволит выпускать микросхемы в более дешёвых корпусах, что сделает продукцию доступней, добавил он.

Генеральный директор АО «НИИЭТ» Павел Куцько назвал корпусирование в пластик одним из наиболее актуальных направлений в производстве. Без него не получится добиться конкурентной цены микроэлектроники.

«На первом этапе мы планируем загрузить площадку работами по сборке микроконтроллеров К1921ВГ015. В дальнейшем участок можно будет масштабировать и выходить на предоставление услуг по сборке компонентов как для предприятий, входящих в Группу «Элемент», так и для сторонних заказчиков», — сказал Куцько.

Как передавало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в августе сообщил, что столичные производители компьютеров, оптики и электроники в период с января по июль 2024 года нарастили объёмы производства почти на 102% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Он отметил, что власти мегаполиса создают благоприятные условия для производителей.