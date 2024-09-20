Москва, 20 сентября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Решение о маркировке видеоигр в России положит начало созданию государственного органа по регулированию в этой сфере. Об этом ИА Регнум заявил президент Федерации фиджитал-спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Артём Щепотьев.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Прекрасная инициатива. Искренне надеюсь, что она положит начало созданию государственного органа по регулированию видеоигр в нашей стране, так как в настоящее время существует правовая неопределённость, которую необходимо ликвидировать», — отметил он.

В свою очередь, директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил, что пока не может ответить на вопрос «зачем?».

«Каждое нормативное действие должно приносить определённый ощутимый эффект, чтобы не плодить дополнительную бюрократию. Подобная «зелёная» маркировка есть у нас в Башкортостане и касается продуктов сельского хозяйства. И у неё есть вполне практический смысл: человек, увидев маркировку «продукт Башкортостана», понимает, что вот это молоко почти прямо от коровы, а овощи ещё пару дней назад росли в теплицах и максимально свежи. То есть маркировка говорит о максимальной свежести и экологичности продукта. Особенно это касается продуктов сельского хозяйства, продающихся не в упаковке, способной нести информацию», — сказал он.

По его словам, в текущем состоянии предложенная игровая маркировка дублирует уже существующие механизмы: данные о стране — производителе игры доступны на сервисах дистрибуции, а о наличии позитивно влияющих факторов разработчик пишет в описании.

Пегов добавил, что киберспортивную дисциплину люди выбирают массовостью, а маркировка непопулярных игр киберспортивными базу игроков не увеличит.

«С другой стороны, когда родитель выбирает игру для ребёнка, он видит только отрицательные черты в маркировке (ESRB и PEGI предупреждают о возможных деструктивных факторах). Почему бы ему ещё не дать возможность оценить положительные? Но, например, что делать родителю, если игра содержит насилие, но она киберспортивная и с образовательными элементами? Это может запутать ещё больше. В общем, ситуация сложная и требует дальнейшей проработки», — обратил внимание Пегов.

По его мнению, в идеале эта система должна повышать экспортный потенциал, а, возможно, давать экономические преференции разработчикам. В качестве примера он привёл поддержку кинематографии, при которой фильмы, занесённые в реестр национальных, освобождаются от уплаты НДС.

17 сентября газета «Известия» сообщила, что Минкономразвития РФ одобрило проект по добровольной позитивной маркировке видеоигр, разработанный Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ). Проект запустят в 2025 году, уже определены первые пять продуктов, которые получат маркировку.

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