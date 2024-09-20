Сараево, 20 сентября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик получил приглашение на саммит межгосударственной организации БРИКС, который состоится в Казани в октябре, и намерен его посетить. Он заявил об этом 20 сентября в эфире телеканала TV Pink.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Я получил приглашение, и я поеду в Казань, буду там уже 19 октября», — сказал он.

Додик напомнил, что у Республики Сербской нет международного статуса, однако для неё важно, что она сможет быть наблюдателем на саммите БРИКС в её нынешнем статусе и стать частью атмосферы мероприятия.

По словам главы Республики Сербской, он намерен провести на саммите несколько встреч. Додик добавил, что принял решение посетить мероприятие БРИКС в Казани, несмотря на то, что против него вновь «будет работать пропаганда и, возможно, будут введены какие-то новые санкции».

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что участие в саммите БРИКС в Казани уже подтвердили лидеры более чем 20 стран мира. Дипломат уточнил, что список участников продолжает расширяться и эта информация будет предоставляться своевременно.

Президент РФ Владимир Путин 19 сентября заявил, что приоритетом председательства России в БРИКС является формирование справедливого многополярного мира, основанного на чётких и обязательных для всех правовых нормах. Он отметил, что прямое неформальное общение учёных-правоведов и практикующих юристов из стран БРИКС становится всё более востребовано, особенно на фоне расширения объединения.